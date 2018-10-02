На Путина и российские спецслужбы возложена ответственность за безупречность Додона ...

Молдавские избиратели могут положиться на Владимира Путина и все российские спецслужбы, чтобы убедиться в бессмысленности обвинений в адрес Игоря Додона о его сотрудничестве с олигархом Владимиром Плахотнюком.

Об этом написал соцсетях депутат Партии социалистов Богдан Цырдя, являющийся еще и одним из идеологов и пропагандистов принадлежащей Додону партии.

Цырдя привел ряд логических, на его взгляд, утверждений, согласно которым нельзя верить заявлениям про бином Додона и Плахотнюка.

Очевидно, одним из «железных» аргументов в этом ряду является тезис о «высоком доверии» к Додону со стороны Путина, а также со стороны всех российских спецслужб (ФСБ, СВР, ГРУ).

«Неужели Санду, Нэстасе, Усатый и лакеи Демпартии знают лучше Путина, ФСБ, СВР, ГРУ - кто с Плахотнюком, а кто нет?», - вопрошает депутат в поддержку своих «логических утверждений».

«И если ВВП доверяет Додону, почему мы не должны ему доверять?», - многозначительно заключил депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.