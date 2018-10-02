Путин назвал Скрипаля подонком ...

«Он шпион, есть такое понятие - предатель родины, - заявил Путин, отвечая на вопрос телеведущего, спецкорреспондента PBS NewsHour Райана Чилкоута. - Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», - сообщает Би-би-си.

«Шпионаж, так же, как и проституция - одна из важнейших профессий в мире», - продолжил президент.

«Я иногда смотрю на то, то происходит вокруг этого дела, и удивляюсь - приехали мужики и начали травить бомжей, что за бред вообще», - сказал Путин о скандале вокруг Руслана Боширова (Анатолия Чепиги) и Александра Петрова, которых Британия обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года.

«Этот Скрипаль - предатель, он был наказан, он отсидел пять лет в тюрьме, он уехал и сотрудничал там, консультировал какие-то спецслужбы», - считает Путин.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что Скрипали стали жертвами отравления боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за отравлением с высокой вероятностью стояла Россия. Спустя два месяца Скрипалей выписали из больницы.

Позже, в июле того же года, в другом провинциальном городе Эймсбери умерла Дон Стерджесс. Британские власти заявили, что она получила смертельную дозу "Новичка" из флакона духов, который подобрал ее друг Чарли Роули на улице. Он также получил дозу вещества, но быстро поправился.

Позже власти Британии обнародовали имена и фотографии предполагаемых отравителей: это люди, въехавшие в Британию под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. Британия назвала их "кадровыми сотрудниками ГРУ". По версии изданий Bellingcat и The Insider, настоящее имя "Руслана Боширова" - Анатолий Чепига.