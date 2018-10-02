Петков: Власти настолько обнаглели, что приватизировали авиакомпанию Air Moldova с грубыми нарушениями закона ...

Об этом написал в соцсетях бывший депутат Александр Петков, приведя нормы, которые были нарушены властями при проведении коммерческого конкурса по продаже Госпредприятия Air Moldova.

«Приватизировав (продав) авиакомпанию, правительство грубо нарушило Закон Nr. 121 от 04.05.2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении. Ст.13 (2) п.b однозначно указывает, что не подлежат приватизации государственные / муниципальные предприятия, эксплуатирующие автомобильные дороги, объекты железнодорожного, воздушного, речного и трубопроводного транспорта, а также другие предприятия социальной и/или хозяйственной инфраструктуры национального или местного пользования или интереса», - написал Петков.

Кроме того, он отметил, что «в самый разгар конкурса, 1 августа, правительство утверждает постановление Nr. 806, которым переводит авиакомпанию Air Moldova из подчинения Министерства экономики в подчинение Агентства публичной собственности». «Это не просто изменение вывески, это изменение собственника, меняющее, кроме всего прочего, условия самого конкурса», - отмечает экс-депутат. В этой связи примечательно, что в условиях конкурса в качестве учредителя фигурирует лишь Министерство экономики и инфраструктуры долей в 100% от уставного капитала.

«Все это прямо указывает на незаконный и наглый вороватый характер деятельности контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком правительства по приватизации авиакомпании Air Moldova.

Они настолько торопились и были убеждены в собственной безнаказанности, что даже не потрудились прочесть закон (который, впрочем, им не составляло особого труда и изменить).

Понятно, что ждать от прокуроров закономерных действий, направленных на соблюдение законности сегодня не приходится. Но ведь и общество еще не сказало своего веского слова. А мяч в виде закона и права - на стороне общества: всех нас, тех, кому и принадлежит авиакомпания Air Moldova», - резюмировал Александр Петков.

Ранее уже сообщалось, что Агентство публичной собственности объявило о продаже государственной авиакомпании Air Moldova. Заявленная стоимость сделки составила более 1 миллиарда 200 миллионов леев, но лишь 50 миллионов леев (2,5 миллиона евро - Ред.) будет получено государством от нового владельца авиакомпании. Власти объясняют это тем, что покупатель обязался покрыть долги авиакомпании Air Moldova, которые составили остаток суммы.

Уже стало известно, что объявленное победителем конкурса Общество с ограниченной ответственностью Civil Aviation Group S.R.L. является компанией, в которой 51% принадлежит двоим гражданам Молдовы. Уставной капитал фирмы, обязавшейся выплатить 1,283 миллиарда леев, составляет всего 500 тысяч леев. Сама фирма была создана за месяц до объявления конкурса.