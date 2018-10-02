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Демпартия стянула свою молодежь на протестную акцию оппозиции

Опубликовано : 04 октябрь 2018 г. 09:45 | Просмотров: 1169 | Категория: Власть

Правящая в Молдове Демпратия олигарха Владимира Плахотнюка решила дискредитировать протест оппозиции перед парламентом, организовав там контрманифестацию своей молодежной организации.

Кроме того, после объявленной накануне мобилизации оппозиционных сил и гражданских активистов на протест, рано утром полиция установила мобильный забор вокруг парламента, куда были также стянуты сотни сотрудников спецподразделений полиции.

Протестующие, во главе с лидером партии Платформа DA Андреем Нэстасе, переместилась к входу в здание Правительства со стороны ул.Пушкина, где проводит свою акцию протеста.

В ответ, находившиеся перед зданием Парламента представители молодежной организации партии Плахотнюка пришли к Правительству, выкрикивая провокационные кричалки в адрес оппозиционных партий, обвиняя их в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы.

Представителей молодежного крыла правящей Демпартии сопровождают десятки сотрудников полиции и войск карабинеров.


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