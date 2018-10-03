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Европейский суд по правам человека принял иск Олега Сенцова

Опубликовано : 04 октябрь 2018 г. 23:14 | Просмотров: 118 | Категория: Мир

ЕСПЧ принял жалобу осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова и увязал ее с делом «Украина против России» об аннексии Крыма.

Как передает Deutsche Welle, 4 октября об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. «ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова», - указал он, назвав это «суперновостью» и разместив в сообщении копию письма Страсбургского суда.

По словам Чикова, суд увязал жалобу Сенцова с делом "Украина против России", которое касается аннексии Крыма. В своем иске продолжающий голодовку режиссер обвиняет власти  Российской Федерации в применении пыток (статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) и нарушении права на свободу и безопасность (статья 5).

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. С 14 мая 2018 года Сенцов проводит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ по политическим мотивам.


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