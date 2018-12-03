Скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший

Джордж Герберт Уокер Буш - 41-й президент Соединенных Штатов скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщил его сын - также экс-президент - Буш-младший.

«Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбием сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - и затем проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.

Именно на время президентства Буша пришлись объединение Германии, распад СССР и война в Персидском заливе.

В 1942 году, в свой 18-й день рождения, он записался добровольцем на фронт и стал самым молодым пилотом ВМС США, воевавшим в Тихом океане.

В 1966 году Буш был избран в Конгресс, в 1973 году он возглавил Национальный комитет Республиканской партии. В 1976 году, во время президентства Джеральда Форда, Буш был назначен директором ЦРУ. В 1980 году он в паре с Рональдом Рейганом выиграл президентские выборы и стал при нем вице-президентом.

Свой 90-летний юбилей Джордж Буш-старший отметил прыжком с парашютом.

24 ноября 2017 года Дж. Буш превзошёл Дж. Форда по продолжительности жизни (93 года, 5 месяцев и 12 дней) и стал самым долгоживущим в истории Президентом США.