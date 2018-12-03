На прошедшем в Бухаресте параде была освистана колонна Румынской Жандармерии

(ВИДЕО) Во время торжественного прохождения на Параде по поводу Национального дня Румынии зрители освистали колонну Жандармерии в знак протеста против незаконных действий полиции при разгоне протестующих пред Домом правительства 10 августа.

Инцидент произошел, когда колонна Жандармерии (аналог молдавских Карабинеров - Ред.) проходила маршем на Параде у Триумфальной арки.

Во время прохождения колонны, зрители выкрикивали лозунг «Позор!», растянули транспарант с надписью «Позор» и повернулись спиной к проходящей колонне техники.

Румынские СМИ сообщают также, что власти были вынуждены изменить ранее запланированное прохождение в колонне Жандармерии броневиков для разгона манифестаций.

Позже, была освистана и пешая колонна Жандармерии.

Накануне, в соцсетях появились сообщения о намерении освистать колонну Жандармерии в связи с незаконными действиями жандармов 10 августа, при разгоне мирной манифестации перед Домом правительства.