Михай Гимпу передал руководство Либеральной партии своему племяннику
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Решение об избрании новым лидером партии Дорина Киртоакэ было формализовано на V съезде Либеральной партии, который прошел в субботу в Кишиневе.
В своем Отчетном докладе Михай Гимпу объявил, что уходит с должности председателя Либеральной партии.
Предложенные в ходе выборов нового лидера кандидаты Роман Боцан и Валерий Мунтяну отозвали свои кандидатуры.
Присутствующие утвердили в должности председателя Либеральной партии находящегося под следствием по делу о коррупции Дорина Киртоакэ, который является племянником Михая Гимпу, при шести воздержавшихся.
Возглавлявший 20 лет Либеральную партию Михай Гимпу был избран почетным председателем ЛП.
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