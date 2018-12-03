Михай Гимпу передал руководство Либеральной партии своему племяннику ...

Решение об избрании новым лидером партии Дорина Киртоакэ было формализовано на V съезде Либеральной партии, который прошел в субботу в Кишиневе.

В своем Отчетном докладе Михай Гимпу объявил, что уходит с должности председателя Либеральной партии.

Предложенные в ходе выборов нового лидера кандидаты Роман Боцан и Валерий Мунтяну отозвали свои кандидатуры.

Присутствующие утвердили в должности председателя Либеральной партии находящегося под следствием по делу о коррупции Дорина Киртоакэ, который является племянником Михая Гимпу, при шести воздержавшихся.

Возглавлявший 20 лет Либеральную партию Михай Гимпу был избран почетным председателем ЛП.