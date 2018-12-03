Посол Евросоюза назвал инициативу Плахотнюка об отзыве депутатов недемократической и антиевропейской практикой ...

Вынесенная на консультативный референдум инициатива Демпартии о досрочном отзыве депутатов противоречит европейской практике и находится за гранью европейского конституционализма.

Об этом заявил в эфире передачи «Пятница с Анатолием Голя» глава Делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко.

«Отзыв избранного депутата в течение исполнения мандата не является частью демократических практик. Это может быть шагом, который может перейти границы европейского конституционализма. И это было высказано в докладе Венецианской комиссии в июне прошлого года и много раз до этого. Здесь очень ясно, что это не европейская практика», - заявил Петер Михалко, комментируя инициативу правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Тем не менее, в пятницу контролируемое олигархом и лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком большинство депутатов утвердило ранее озвученную Плахотнюком инициативу о проведении референдума в день выборов.

На референдум будут вынесены два вопроса:

«Поддерживаете ли Вы сокращение количества депутатов парламента с 101 до 61?»

«Согласны ли вы на то, чтобы народ мог отозвать (отправить в отставку) депутатов, если они не выполняют должным образом свои обязанности?».

Вынесенный на референдум по инициативе Плахотнюка не только антиконституционен, но еще и нарушает европейские нормы права. Императивный мандат, то есть возможность отзыва избранного лица, действует в таких странах, как Куба, Северная Корея и Китай.