София Ротару отказалась ехать в Москву из-за конфликта в Керченском проливе
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Традиционный фестиваль «Песня года» прошел в Москве без участия популярной украинской артистки.
Украинская певица София Ротару не приехала в Москву, где в субботу вечером в "Олимпийском" прошел фестиваль "Песня года". Артистка отказалась участвовать в этом мероприятии, чтобы «не провоцировать радикально настроенных соотечественников».
Участие Софии Ротару в фестивале было отменено в день объявления в Украине военного положения из-за инцидента в Керченском проливе. На "Песне года" певица должна была исполнить две композиции.
Кроме того, артистка приняла решение не выступать не только в этом фестивале, но и на новогодних корпоративах, которые пройдут в России.
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