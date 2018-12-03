София Ротару отказалась ехать в Москву из-за конфликта в Керченском проливе

Украинская певица София Ротару не приехала в Москву, где в субботу вечером в "Олимпийском" прошел фестиваль "Песня года". Артистка отказалась участвовать в этом мероприятии, чтобы «не провоцировать радикально настроенных соотечественников».

Участие Софии Ротару в фестивале было отменено в день объявления в Украине военного положения из-за инцидента в Керченском проливе. На "Песне года" певица должна была исполнить две композиции.

Кроме того, артистка приняла решение не выступать не только в этом фестивале, но и на новогодних корпоративах, которые пройдут в России.