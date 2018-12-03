Франция на пороге введения Чрезвычайного положения

Правительство Франции рассматривает все возможные варианты мер в связи с нарастающими массовыми беспорядками в ходе протестов против повышения цен на топливо, включая введение Чрезвычайного положения.

Об этом в эфире радио Europe 1 прес-секретарь правительства Франции Бенджамин Гриво.

В эфире радиостанции было сообщено, что целый ряд полицейских профсоюзов призвали правительство ввести режим чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторения насилия в следующую субботу, после того, как в минувшую субботу количество пострадавших от беспорядков и дейвтий плиции превысило 130 человек.

«Мы должны думать о мерах, необходимых для того, чтобы подобные инциденты не повторялись», - заявил чиновник. В ответ на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения, Гриво сказал, что «рассматриваются все варианты».

Как сообщает Radio France Internationale, президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен идти на компромиссы.

Известно, что Макрон посетил Елисейские поля после беспорядков, устроенных во время протестной акции «желтых жилетов». Сразу по возвращении с саммита G-20 в Буэнос-Айресе, Макрон отправился к Триумфальной арке в сопровождении главы МВД Кристофа Кастанера, государственного секретаря Лорана Нунье и главы Центра национальных памятников Филиппа Белаваля.

Сообщается, что президент проведет в Елисейском дворце особое заседание, посвященное протестам «желтых жилетов». Предполагается, что на нем будут присутствовать премьер-министр Эдуар Филипп, глава МВД Кастанер и госсекретарь Нунье.

Массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, проходят во Франции с 17 ноября. В прошедшую субботу протестные акции «желтых жилетов» и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек, а в городах по всей стране, где прошли манифестации, были столкновения с полицией и погромы.

По данным агентства France-Presse, во время акции протеста в субботу, 1 декабря, 133 человека пострадали, 412 были задержаны и 378 помещены под стражу.