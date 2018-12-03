В Грузии начались протесты против результатов выборов президента ...

Многотысячная акция протеста против фальсификации выборов началась в воскресенье в Тбилиси, несмотря на то, что международные наблюдатели расценили прошедшие выборы, как «свободные».

Протесты проходят по призыву оппозиционного объединения «Сила в единстве» из 11 оппозиционных партий, которое намерено подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов. Об этом заявил кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, на проходящей в центре Тбилиси акции протеста против фальсификации выборов.

Как сообщает издание «Грузия онлайн», Григол Вашадзе, от имени оппозиции, потребовал назначить досрочные парламентские выборы.

«У нас нет президента, президент есть у "Воровской мечты" и Бидзины Иванишвили. Наши юристы готовят иск, который подадим в суд и потребуем отменить результаты проведенных президентских выборов. Также должно быть проведено расследование», - заявил Вашадзе.

«Они посмели сказать социально незащищенным гражданам, что если те не отдадут свой голос в их пользу, то снимут с них пособия. Педагогам школ и детских садов они говорили, что если Саломе Зурабишвили не одержит победу в том районе, где они работают, то их уволят. Это была тотальная фальсификация. Одна женщина рассказала мне, что плакала, когда отдавала свой голос за Саломе. Глава полиции и криминал вместе фальсифицировали выборы. Не будет Саломе Зурабишвили нашим президентом. Это вопрос чести», - один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия на митинге протеста, комментируя действия властей на выборах.

Оппозиция также намерена требовать проведение досрочных парламентских выборов.

Перед собравшимися по скайпу выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому запрещен въезд в страну. Он сказал, что при необходимости сможет приехать в Грузию и присоединиться к протестам.

Второй тур выборов президента прошел в Грузии 28 ноября, по результатам которого победителем была объявлена Саломе Зурабишвили, кандидат от правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Несмотря на грубые нарушения избирательного процесса, оппозиция приняла участие в этих выборах. В свою очередь, международные наблюдатели признали выборы свободными, но при этом отметили, что кандидаты были поставлены в неравные условия.