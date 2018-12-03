МЕНЮ
Twitter
﻿ 76
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:27  

Компания сына молдавских коммунистов занимается декоммунизацией

03.12.2018  

Плахотнюку запрещен въезд в Украину

03.12.2018  

Болгария отменила авиарейсы в Украину из-за военного положения

03.12.2018  

Путин отменил свое традиционное послание о положении в стране

03.12.2018  

Россия позаботилась о сохранении Додона у власти (TOP)

03.12.2018  

Президент Украины расторгает Базовый Договор с Россией
все новости

В Грузии начались протесты против результатов выборов президента

Опубликовано : 02 декабрь 2018 г. 18:12 | Просмотров: 738 | Категория: Мир

Многотысячная акция протеста против фальсификации выборов началась в воскресенье в Тбилиси, несмотря на то, что международные наблюдатели расценили прошедшие выборы, как «свободные».

Протесты проходят по призыву оппозиционного объединения «Сила в единстве» из 11 оппозиционных партий, которое намерено подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов. Об этом заявил кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, на проходящей в центре Тбилиси акции протеста против фальсификации выборов.

Как сообщает издание «Грузия онлайн», Григол Вашадзе, от имени оппозиции, потребовал назначить досрочные парламентские выборы.

«У нас нет президента, президент есть у "Воровской мечты" и Бидзины Иванишвили. Наши юристы готовят иск, который подадим в суд и потребуем отменить результаты проведенных президентских выборов. Также должно быть проведено расследование», - заявил Вашадзе.

«Они посмели сказать социально незащищенным гражданам, что если те не отдадут свой голос в их пользу, то снимут с них пособия. Педагогам школ и детских садов они говорили, что если Саломе Зурабишвили не одержит победу в том районе, где они работают, то их уволят. Это была тотальная фальсификация. Одна женщина рассказала мне, что плакала, когда отдавала свой голос за Саломе. Глава полиции и криминал вместе фальсифицировали выборы. Не будет Саломе Зурабишвили нашим президентом. Это вопрос чести», - один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия на митинге протеста, комментируя действия властей на выборах.

Оппозиция также намерена требовать проведение досрочных парламентских выборов.

Перед собравшимися по скайпу выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому запрещен въезд в страну. Он сказал, что при необходимости сможет приехать в Грузию и присоединиться к протестам.

Второй тур выборов президента прошел в Грузии 28 ноября, по результатам которого победителем была объявлена Саломе Зурабишвили, кандидат от правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Несмотря на грубые нарушения избирательного процесса, оппозиция приняла участие в этих выборах. В свою очередь, международные наблюдатели признали выборы свободными, но при этом отметили, что кандидаты были поставлены в неравные условия.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Болгария отменила авиарейсы в Украину из-за военного положения

Болгария отменила авиарейсы в Украину из-за военного положения ...

Просмотров: 242
Путин отменил свое традиционное послание о положении в стране

Путин отменил свое традиционное послание о положении в стране ...

Просмотров: 357
Президент Украины расторгает Базовый Договор с Россией

Президент Украины расторгает Базовый Договор с Россией ...

Просмотров: 504
Инцидент во время парада в Бухаресте: заглох ретро-автомобиль

Инцидент во время парада в Бухаресте: заглох ретро-автомобиль ...

Просмотров: 325
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста ...

Просмотров: 1381
В Грузии начались протесты против результатов выборов президента

В Грузии начались протесты против результатов выборов президента ...

Просмотров: 738
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 7460
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 29994
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30069
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9065
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Просмотров: 92214
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 63192
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 18844
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 18515
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Просмотров: 17368
Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Просмотров: 15896
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 14927
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 12954
ВЛАСТЬ
Компания сына молдавских коммунистов занимается декоммунизацией

Компания сына молдавских коммунистов занимается декоммунизацией

03.12.2018  Плахотнюку запрещен въезд в Украину
03.12.2018  Власти запрещают автомобильные марши перед выборами
ЛЮДИ
Умер легендарный советский футболист

Умер легендарный советский футболист

25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
19.11.2018  В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

02.12.2018  В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
28.11.2018  Пьяная мать оставила умирать на морозе годовалого ребенка
27.11.2018  Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (21)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker