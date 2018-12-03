В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
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(ФОТО) В парке столичного сектора Чеканы кишиневец, прогуливаясь с собакой, обнаружил человеческий череп.
Фотографию находки он опубликовал в соцсетях.
Пресс-секретарь столичной полиции подтвердила факт находки черепа. Найденные человеческие останки направлены на экспертизу.
Пока полиция не сообщала других подробностей в связи с этой находкой.
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