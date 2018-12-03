В кишиневском парке обнаружены человеческие останки ...

(ФОТО) В парке столичного сектора Чеканы кишиневец, прогуливаясь с собакой, обнаружил человеческий череп.

Фотографию находки он опубликовал в соцсетях.

Пресс-секретарь столичной полиции подтвердила факт находки черепа. Найденные человеческие останки направлены на экспертизу.

Пока полиция не сообщала других подробностей в связи с этой находкой.