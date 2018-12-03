У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба ...

Неизвестный произвел несколько выстрелов перед зданием посольства Польши в Молдове.

О происшествии сообщил в службу 112 постовой карабинер.

Известно, что неизвестный произвел несколько выстрелов в воздух, после чего скрылся.

Как сообщает телеканал ProTV, факт происшествия был подтвержден пресс-секретарем столичной полиции. «В службу 112 поступило сообщение от находившегося на посту на ул.Гренобля солдата срочной службы», - сообщила пресс-секретарь полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили несколько гильз, которые были направлены на экспертизу.