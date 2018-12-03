У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба
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Неизвестный произвел несколько выстрелов перед зданием посольства Польши в Молдове.
О происшествии сообщил в службу 112 постовой карабинер.
Известно, что неизвестный произвел несколько выстрелов в воздух, после чего скрылся.
Как сообщает телеканал ProTV, факт происшествия был подтвержден пресс-секретарем столичной полиции. «В службу 112 поступило сообщение от находившегося на посту на ул.Гренобля солдата срочной службы», - сообщила пресс-секретарь полиции.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили несколько гильз, которые были направлены на экспертизу.
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