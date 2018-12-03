На Севере России прошли многотысячные акции протеста ...

По всей Архангельской области прошли многотысячные протесты «Поморье - не помойка» против ввоза 500 тысяч тонн мусора в год из Москвы.

Организаторы прошедшего в воскресенье Единого дня протеста заявили местным СМИ, что в акциях участвовали около 30 тысяч человек.

Самые многочисленные акции протеста прошли в Северодвинске и Архангельске. Как отмечает местное издание 29.ru, всего организаторы сообщили об акциях в 21-м городе Архангельской области.

Жители области вышли на протест после того, как власти решили, что в течение 20 лет из Москвы будут свозить около 500 тыс. тонн ежегодно. Для этих целей планируется строительство в Ленском районе Архангельской области экотехнопарка «Шиес», на развитие которого планируется выделить около 11 миллиардов рублей.

В свою очередь, жители области считают недопустимым свозить мусор в Поморье, увидев серьезную угрозу здоровью населения.

Митинги протеста переросли в выступления против правящей кремлевской партии «Единая Россия» и ее выдвиженца губернатора области Игоря Орлова. Протестующие организовали акцию «Позорный полк», неся плакаты с чиновниками и местными депутатами от «Единой России».

Одним из самых популярных лозунгов этого дня стал: «Губернатора — в отставку».

Организаторы сообщают, что власти препятствовали проведению акций в центрах городов и поселков, разрешив их только на окраинах.

В свою очередь губернатор Архангельской области считает, что на акцию протеста вышли не более 8 тысяч человек, а «они не могут определять позицию всех жителей Архангельской области».

Протестующие начали сбор подписей за отставку главы региона, которые будут направены президенту России Владимиру Путину.

Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации в европейской части России и крупнейшей областью в Европе. Архангельская область по территории превышает такие крупные европейские страны, как Франция и Испания, а также крупнейшее островное государство Африки — Мадагаскар.