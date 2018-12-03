Власти запрещают автомобильные марши перед выборами ...

В Молдове введены санкции в отношении водителей, участвующих в маршах на автодорогах.

С 9 декабря могут быть проведены только разрешенные властями автомобильные марши.

Согласно новой статье Кодекса о правонарушениях, вступающей в силу с 9 декабря, водители, участвующие в несанкционированных групповых поездках по дорогам общего пользования, за исключением официальных колонн, и создающие препятствия дорожному движению, будут наказаны штрафом в размере от 2 250 до 3000 леев с применением 3 штрафных очков.

Очевидно, таким образом власти намерены препятствовать автомобильным маршам, как одной из форм демонстрации, накануне запланированных на 24 февраля парламентских выборов.

До нововведения, Кодекс о правонарушениях не предусматривал санкции за подобные действия.