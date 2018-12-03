На покупку новинки от Apple в Молдове надо работать 100 дней ...

Так, согласно исследованию, проще всего будет купить новинку от Apple жителям самых развитых стран Европы и ОАЭ. Чтобы приобрести новый айфон Xs в Швейцарии нужно отработать 5,1 дня, в Люксембурге — неполные 7 дней, а в Норвегии и Дании — 7 с «хвостиком». В топе оказались и Арабские Эмираты: денег, заработанных за 7,6 дня, вполне хватит на смартфон последнего поколения. В самих Соединённых Штатах нужно тяжело «пахать» 8,4 дня — и гаджет ваш!

Уже известно, что в Молдове новинка с памятью 64 гигабайта будет стоить 23699 лей — стандартная цена без покупки абонемента. Принимая во внимание среднестатистические зарплаты по стране, потребуется более 99 рабочих дней. Это почти 5 месяцев. В соседней Румынии результат подсчётов в два раза лучше: неполных 42 рабочих дня нужно, чтобы заработать на смартфон. В статистике не принимались во внимание расходы на еду, одежду и другие «мелочи жизни».

В Австрии, Германии, Финляндии и Франции нужно работать около 10,5 дней, в Греции и Португалии — около 27. Гораздо более ощутимы затраты на iPhone Xs в Мексике, Китае, Аргентине и Индии — от 50 до 60 «трудодней». Замыкают рейтинг и одновременно бьют своеобразный рекорд Филиппины и Украина (почти 157 и 137 дней соответственно).

Исследование основывалось на обнародованных ценах на новинки Apple, а также на данных о средней заработной плате, доступных в официальных статистических источниках каждой из стран. Размер ежемесячной выплаты был поделен на усреднённое количество рабочих дней в месяце — 21.