Инцидент во время парада в Бухаресте: заглох ретро-автомобиль
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(ВИДЕО) Прошедший 1 декабря парад в честь Национального дня Румынии был омрачен инцидентом с ретро-автомобилем в период шествия.
Как сообщает румынский телеканал Digi24, Кадиллак 1912 года заглох так и не пройдя всей дистанции. В определенный момент потребовалась помощь зрителей и полицейских для того, чтобы подтолкнуть автомобиль к обочине.
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