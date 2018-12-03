Инцидент во время парада в Бухаресте: заглох ретро-автомобиль ...

(ВИДЕО) Прошедший 1 декабря парад в честь Национального дня Румынии был омрачен инцидентом с ретро-автомобилем в период шествия.

Как сообщает румынский телеканал Digi24, Кадиллак 1912 года заглох так и не пройдя всей дистанции. В определенный момент потребовалась помощь зрителей и полицейских для того, чтобы подтолкнуть автомобиль к обочине.