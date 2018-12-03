Президент Украины расторгает Базовый Договор с Россией ...

Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Законопроект был внесен 3 декабря. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раду Ирина Луценко, выразив мнение, что парламент «сможет поддержать в соответствии с процедурой такое действие».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Тогда, Украина и Россия официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.