МЕНЮ
Twitter
﻿ 72
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:27  

Компания сына молдавских коммунистов занимается декоммунизацией

03.12.2018  

Плахотнюку запрещен въезд в Украину

03.12.2018  

Болгария отменила авиарейсы в Украину из-за военного положения

03.12.2018  

Путин отменил свое традиционное послание о положении в стране

03.12.2018  

Россия позаботилась о сохранении Додона у власти (TOP)

03.12.2018  

Президент Украины расторгает Базовый Договор с Россией
все новости

Россия позаботилась о сохранении Додона у власти

Опубликовано : 03 декабрь 2018 г. 16:23 | Просмотров: 1291 | Категория: Top News, Власть

МВД России официально сообщило о решении, которое привлечет проросийский электорат в Молдову на период парламентских выборов.

Согласно опубликованному решению, граждане Молдовы, нарушившие миграционное законодательство России, не будут привлечены к ответственности, если покинут территорию России в период с 1 января по 24 февраля 2019 года.

В то же время, согласно документу МВД России не дает никакой гарантии, что молдавские граждане, нарушившие миграционные правила и выехавшие из России, в обязательном порядке будут амнистированы российскими властями. Как уточняет МВД России, начиная с 25 февраля 2019 года «будет вестись работа по пересмотру в сторону отмены или смягчения» уже принятых в отношении них решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

МВД России подчеркивает, что это решение принято «в соответствии с просьбой президента Республики Молдова Игоря Додона, озвученной им в ходе официального визита в Москву 31 октября 2018 года».

«Этот шаг говорит об открытости и высокой заинтересованности российского руководства в оказании помощи нашим гражданам и в развитии стратегического партнерства с нашей страной во всех областях, представляющих взаимный интерес», - написал Додон в соцсетях, комментируя этот шаг российского руководства, обеспечивающий Додона электоратом, на предстоящих 24 февраля парламентских выборах.

Ранее, занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон договорился с руководством России об отмене таможенных пошлин на плодо-овощную продукцию из Молдовы с января сроком на 6 месяцев. Отмена пошлин со стороны России сохранится только в том случае, если у власти останется контролируемая Додоном Партия социалистов.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Компания сына молдавских коммунистов занимается декоммунизацией

Компания сына молдавских коммунистов занимается декоммунизацией ...

Просмотров: 41
Плахотнюку запрещен въезд в Украину

Плахотнюку запрещен въезд в Украину ...

Просмотров: 2152
Россия позаботилась о сохранении Додона у власти

Россия позаботилась о сохранении Додона у власти ...

Просмотров: 1291
Власти запрещают автомобильные марши перед выборами

Власти запрещают автомобильные марши перед выборами ...

Просмотров: 432
Посол Евросоюза назвал инициативу Плахотнюка об отзыве депутатов недемократической и антиевропейской практикой

Посол Евросоюза назвал инициативу Плахотнюка об отзыве депутатов недемократической и антиевропейской практикой ...

Просмотров: 1061
Михай Гимпу передал руководство Либеральной партии своему племяннику

Михай Гимпу передал руководство Либеральной партии своему племяннику ...

Просмотров: 531
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 7459
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 29994
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30068
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9065
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Просмотров: 92214
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 63191
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 18840
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 18515
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Просмотров: 17368
Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Просмотров: 15896
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 14926
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 12952
ВЛАСТЬ
Компания сына молдавских коммунистов занимается декоммунизацией

Компания сына молдавских коммунистов занимается декоммунизацией

03.12.2018  Плахотнюку запрещен въезд в Украину
03.12.2018  Власти запрещают автомобильные марши перед выборами
ЛЮДИ
Умер легендарный советский футболист

Умер легендарный советский футболист

25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
19.11.2018  В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

02.12.2018  В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
28.11.2018  Пьяная мать оставила умирать на морозе годовалого ребенка
27.11.2018  Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (21)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker