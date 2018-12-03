Россия позаботилась о сохранении Додона у власти ...

Согласно опубликованному решению, граждане Молдовы, нарушившие миграционное законодательство России, не будут привлечены к ответственности, если покинут территорию России в период с 1 января по 24 февраля 2019 года.

В то же время, согласно документу МВД России не дает никакой гарантии, что молдавские граждане, нарушившие миграционные правила и выехавшие из России, в обязательном порядке будут амнистированы российскими властями. Как уточняет МВД России, начиная с 25 февраля 2019 года «будет вестись работа по пересмотру в сторону отмены или смягчения» уже принятых в отношении них решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

МВД России подчеркивает, что это решение принято «в соответствии с просьбой президента Республики Молдова Игоря Додона, озвученной им в ходе официального визита в Москву 31 октября 2018 года».

«Этот шаг говорит об открытости и высокой заинтересованности российского руководства в оказании помощи нашим гражданам и в развитии стратегического партнерства с нашей страной во всех областях, представляющих взаимный интерес», - написал Додон в соцсетях, комментируя этот шаг российского руководства, обеспечивающий Додона электоратом, на предстоящих 24 февраля парламентских выборах.

Ранее, занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон договорился с руководством России об отмене таможенных пошлин на плодо-овощную продукцию из Молдовы с января сроком на 6 месяцев. Отмена пошлин со стороны России сохранится только в том случае, если у власти останется контролируемая Додоном Партия социалистов.