Путин отменил свое традиционное послание о положении в стране ...

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в текущем году послание президента России Федеральному собранию не запланировано.

«В этом году не будет», — сказал Песков, цитируемый РИА Новости.

Президент России обычно обращается к Федеральному собранию в конце года с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Ранее Песков рассказал, что послание президента запланировано на 2019 год.

Как правило, оглашение послания проходит в Кремле, однако в марте 2018 года Путин выступил с обращением в Манеже. Эта площадка была выбрана в связи с тем, что состав приглашенных был расширен, к тому же в ходе выступления президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.