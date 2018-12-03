Болгария отменила авиарейсы в Украину из-за военного положения
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Национальный авиаперевозчик Bulgaria Air отменил прямые рейсы София-Одесса-София до 16 декабря включительно.
В авиакомпании Bulgaria Air отмечают, что решение о возобновлении регулярных рейсов будет приниматься в зависимости от нормализации ситуации в Украине.
«Из-за заявленной военной ситуации в Украине, по рекомендации Министерства иностранных дел Болгании и с учетом безопасности пассажиров, национальный перевозчик Bulgaria Air прекратил свои рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно», - отмечается в сообщении на сайте авиакомпании.
Bulgaria Air - национальная пассажирская авиакомпания Болгарии, которая базируется в столичном аэропорту Софии.
26 ноября, на фоне обострения отношений с Россией вблизи Керченского пролива, в Украине было принято решение о введении военного положения в регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.
Источник: ЛIГА
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