Плахотнюку запрещен въезд в Украину ...

Лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк попал под действие запрета на въезд в Украину для мужчин-граждан Российской Федерации.

Запрет на въезд мужчинам-гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет был объявлен после введения в Украине военного положения.

Ранее неоднократно сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации. Известно, что он получил гражданство Российской Федерации, благодаря своим тесным связям с влиятельными структурами власти России, поручившим посольству в Молдове выдать паспорт у прощенном режиме.

Согласно официальным паспортным данным, 1 января 2019 года ему исполнится 53 года.

Как и другим россиянам, Плахотнюку, являющемуся гражданином России, запрещен въезд в Украину под предлогом того, «чтобы Российская Федерация не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ». «Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», - объясняется на странице президента Украины Петра Порошенко в Twitter столь суровая мера в отношении сограждан Владимира Плахотнюка.

Военное положение объявлено в десяти областях Украины после военного инцидента у Керченского пролива, где российские пограничные катера атаковали три корабля ВМС Украины и арестовали 24 украинских моряка.