Компания сына лидера молдавских коммунистов занимается декоммунизацией ...

Как говорится в журналистском расследовании издания Ziarul de Gardă, подряд на реконструкцию здания предоставлен компании Eurostil Construct, а недавно эта же компания без тендера получила подряд еще на 3,4 миллиона леев для окончательной отделки здания. Общая же сумма контракта на ремонт будущего офиса Генеральной прокуратуры, находящегося на центральном проспекте Кишинева, составляет 26,22 миллиона леев.

В ходе «окончательной отделки» компания сына молдавских коммунистов снимет со здания элементы советской символики (серп и молот и всего, что напоминает о советском прошлом).

Контракт на утверждение дополнительной сметы в размере более 3 миллионов леев был подписан с фирмой члена считающей себя оппозиционной Партии коммунистов без каких-либо проволочек генеральным прокурором Эдуардом Харунженым.

Издание указывает, что формально учредителями компании Eurostil Construct являются другие лица. Однако на принадлежность этой компании к Олегу Воронину говорит тот факт, что в 2015 году принадлежащая ему компания Moldconstruct-Market была ликвидирована посредством поглощения с компанией Eurostil Construct. Соответствующее объявление даже было подано в ”Monitorul Oficial”.