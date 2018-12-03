Власти Франции пошли на уступки протестующим против роста цен на топливо ...

В результате массовых акций протеста «желтых жилетов», правительство Франции ввело мораторий на рост налога на топливо на шесть месяцев.

Об этом решении объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

«Мы услышали высказанный гнев, - подчеркнул премьер. - Ни один налог не стоит того, чтобы быть угрозой единству нации».

Кроме того, будут заморожены цены на электроэнергию и на газ.

Введение моратория на повышение цен на бензин и дизельное топливо было одним из главных требований участников акций протеста, которые уже три недели продолжаются во Франции.

Налоги на топливо планировалось повысить в рамках экологических реформ с 1 января 2019 года.

Премьер-министр Франции также объявил, что с 15 декабря по 1 марта во всех регионах Франции пройдут «консультации» с участием представителей гражданского общества и власти для обсуждения «новой экономической и социальной модели», о которой ранее, 27 ноября, объявлял в своей программной речи президент Эмманюэль Макрон.

Одновременно он призвал участников протестных акций отказаться от насилия.

Протесты, вызванные ростом цен на топливо, начались в разных регионах Франции 17 ноября.

В Париже организованные «желтыми жилетами» протестные акции 24 ноября и 1 декабря переросли в массовые стычки с полицией, погромы и поджоги автомобилей.

«Желтыми жилетами» называют протестующих против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против несправедливой политики правительства, подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.