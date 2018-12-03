Россия выплатит ежемесячные надбавки к пенсии для 146 тысяч жителей Приднестровья ...

Спецпредставитель президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой, вице-премьер правительства России Дмитрий Козак пообещал перевести деньги для выплат набавок приднестровским пенсионерам.

Об этом Козак сообщил в ходе прошедшей 3 декабря в Москве встречи с лидером непризнанной приднестровской республики Вадимом Красносельским.

Речь идет о надбавке к пенсии, которую в Приднестровье называют «хлебной надбавкой» или «путинской пенсией», которую выплачивают с 2008 года. Надбавка составляет 150 приднестровских рублей (около 160 леев - Ред.).

Последний раз такие надбавки выплачивались в июне нынешнего года.

Согласно ранее озвученным заверениям российской стороны, деньги поступят в Приднестровье, «как только будут завершены дипломатические формальные процедуры».

В общей сложности подобные выплаты получают 146 тысяч человек, проживающих в Приднестровье.