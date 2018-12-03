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Русский царизм будет увековечен в названии российских аэропортов

Опубликовано : 04 декабрь 2018 г. 21:38 | Просмотров: 339 | Категория: Мир

Философ Иммануил Кант «не прошел по конкурсу» при выборе названий для российских аэропортов.

В России подведены итоги конкурса по выбору новых названий для аэропортов. Вызвавший резонанс и за пределами России спор о названии аэропорта Калининграда был разрешен в пользу имени императрицы Елизаветы Петровны. Одним из широко обсуждаемых вариантов имени для этого аэропорта было имя родоначальника классической германской философии Иммануила Канта родившегося и пожившего всю жизнь в Кенигсберге (бывшее название Калининграда).

Имена российских самодержцев оказались достаточно популярными у россиян. Так, именем императора Николая II, оставшимся в истории русского народа, как «Николай кровавый», назван аэропорт Мурманска. Аэропорт Краснодара будет носить имя Екатерины II Великой. В честь Петра I будет переименован аэропорт Воронежа.

Доцаристский период в истории России был увековечен именем Княгини Ольги. Именем этой княгини киевской будет назван аэропорт Пскова.

Московским аэропортам Шереметьево и Домодедово будут присвоены имена Александра Пушкина и Михаила Ломоносова, соответственно.

Для аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) во втором туре конкурса будут выбирать из имен полководца Александра Невского, писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича.

Всего ходе голосования были выбраны названия для 37 аэропортов. По вопросу названий аэропортов в пяти городах: Архангельске, Нижневартовске, Санкт-Петербурге, Москвы (Внуково) и Пензы — пройдет второй тур.


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