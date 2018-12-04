Катастрофа с участием московского поезда
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Поезд Кишинев-Москва протаранил автомобиль, нарушивший правила переезда железнодорожных путей.
В результате столкновения, водитель автомобиля скончался на месте.
Уже известно, что водитель автомобиля проигнорировал светозвуковые сигналы сигнализации на железнодорожном переезде.
Трагедия произошла в среду около 11.30 часов вблизи села Тэтэрешты, Страшенского района.
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