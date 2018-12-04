Катастрофа с участием московского поезда ...

В результате столкновения, водитель автомобиля скончался на месте.

Уже известно, что водитель автомобиля проигнорировал светозвуковые сигналы сигнализации на железнодорожном переезде.

Трагедия произошла в среду около 11.30 часов вблизи села Тэтэрешты, Страшенского района.