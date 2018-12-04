«Политический турист» получил должность в правительстве сразу после вступления в Демпартию ...

Спустя три недели после того, как бывший член партии Филата и бывший министр сельского хозяйства Ион Сула публично объявил о вступлении в правящую Демпартию, для него было освобождено место директора Нацагентства продовольственной безопасности.

О том, что эта должность была специально освобождена для Иона Сулы сообщил накануне один из лидеров оппозиционной партии Платформа DA Александр Слусарь.

Занимавший эту должность Георгий Габерь ушел в отставку «по собственому желанию».

Решение о назначении Иона Сулы исполняющим обязанности, а также об отставке предыдущего главы ведомства, было озвучено и утверждено в среду на заседании правительства.

В 2014-2015 г.г., бывший либерал-демократ Сула уже был генеральным директором Нацагентства продовольственной безопасности. В феврале 2015 года он такжебыл Министром сельского хозяйства.

16 ноября, в ходе Форума яловенской организации ДПМ Сула публично объявил о вступлении «в команду ДПМ». «С гордостью хочу сказать, что я рад отныне и впредь смогу называть вас коллегами, а вместе мы будем работать на Молдову», - заявил Сула, получая партбилет возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком правящей Демпартии.