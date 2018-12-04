Додон утвердил инициативу Плахотнюка о проведении референдума в день выборов ...

Занимающий должность президента Игорь Додон промульгировал изменения в Кодексе о выборах, позволяющие проведение референдума в день выборов.

Закон вошел в силу еще 30 ноября после того, как его безоговорочно утвердил Додон.

Поправки в Кодекс о выборах содержатся в Законе № 238 от 8 ноября 2018 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты». Эти поправки в Кодекс о выборах не прошли никакого обсуждения в обществе, что является обязательным условием для изменения выборного законодательства.

Теперь, тайно дополненный Кодекс о выборах разрешает проведение республиканского референдума в один день с выборами.

После того, как из Кодекса о выборах был исключен запрет проведения референдумов в день выборов, новая редакция ст. 156 (2) выглядит следующим образом:

«Республиканский референдум не может быть проведен также за 60 дней до и 60 дней после дня проведения парламентских, президентских и всеобщих местных выборов, а лишь если проводится в один день. В тот же день не могут быть проведены два республиканских референдума».

Занимающий должность президента Игорь Додон пока не сообщал целесообразности принятого им решения утвердить решение правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка о проведении республиканского референдума в один день с парламентскими выборами.

Ранее уже сообщалось, что по инициативе олигарха Владимира Плахотнюка 24 февраля, в день парламентских выборов пройдет референдум о сокращении числа депутатов, а также об отзыве депутатов раньше срока. Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко уже заявил, что вопрос отзыва депутатов противоречит европейской практике и находится за гранью европейского конституционализма.

Новая редакция ст.156(2) Кодекса о выборах:

(2) Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 60 de zile înainte şi cu 60 de zile după ziua desfăşurării alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi locale generale, decît dacă se desfășoară în aceeași zi. În aceeași zi nu pot avea loc două referendumuri republicane.