Новой целью российских ракет станет пограничная с Молдовой Румыния ...

Россия готова перенацелить свои ракеты в случае отмены Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности на страны, разместившие у себя американские ракетные комплексы.

Как заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе, в случае выхода США из Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), целями ответных действий России станут страны, разместившие у себя такие американские ракеты.

«Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», - подчеркнул Герасимов, цитируемый РИА Новости.

Известно, что Румыния, имеющая 684 км границы с Молдовой, является одной из стран НАТО, разместившей на своей территории элементы противоракетной обороны США. Россия рассматривает размещенные в Румынии 24 ракеты системы SM-3, как угрозу своей национальной безопасности. В свою очередь, Румыния объявила об исключительной оборонной цели размещенных на своей территории американских ракет.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Соединенные Штаты Америки перестанут выполнять свои обязательства по Договору, если Россия за 60 дней не начнет его исполнять. Вашингтон и НАТО утверждают, что Москва нарушает соглашение, а Россия с этими обвинениями не согласна.

Согласно подписанному в 1988 году между СССР и США Договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности, стороны обязались уничтожить наземные комплексы и ракеты, которые могут преодолеть от 500 км до 5,5 тыс. км.