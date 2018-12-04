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Во Франции уличили Трампа в распространении «fake news»

Опубликовано : 06 декабрь 2018 г. 08:11 | Просмотров: 262 | Категория: Мир

Одно из ведущих французских СМИ - Radio France Internationale заподозрило президента США в использовании «fake news» о протестах в Париже с целью «уколоть» «своего друга» Эмманюэля Макрона.

Дональд Трамп обвинен в том, что он развязал «новый этап «твиттер-войны», прокомментировал 4 декабря решение французской власти пойти на уступки перед участниками протеста.   

«Пока президент и правительство Франции пытаются успокоить участников движения «желтых жилетов», Дональд Трамп использует французские беспорядки для того, чтобы в очередной раз «уколоть» «своего друга» Эмманюэля Макрона», - говорится в материале RFI.

В подтверждение этого, приводится содержание твита президента США от 4 декабря:

«Я счастлив, что мой друг Эмманюэль Макрон и манифестанты в Париже согласились с выводом, который я сделал еще два года назад. Парижское соглашение по климату является в корне ошибочным (...). Я хочу чистого воздуха и чистой воды, и добился больших успехов в улучшении окружающей среды Америки. Но американские налогоплательщики и американские рабочие не должны платить за очистку от загрязнения в других странах».

Далее, Трамп обвинен в том, что перепубликовал твит «некоего Чарли Кирка, президента созданной им же консервативной американской студенческой ассоциации». В твите утверждается, что манифестанты в Париже  скандировали «Мы хотим Трампа!».

RFI отмечает, что агентством France-Presse была проведена проверка этого «скандирования», учитывая тот факт, что ни один французский источник не сообщал о подобном «скандировании».

«Журналисты AFP выяснили, что сообщения об этой фразе, якобы звучавшей на парижских улицах, встречаются только в англоязычных источниках. И все эти источники ссылаются на одно и то же видео.

Видео подтверждает, что сотни манифестантов, действительно, на хорошем английском, кричат «Мы хотим Трампа!». Но это происходит не в декабре, а в июне, и не в Париже, а в Лондоне.

Так что президент США, можно сказать, произвел холостой выстрел в этой «твиттер-войне» с президентом Франции», - подчеркивается в материале, опубликованном Radio France Internationale.

«4 декабря 2018 года президент США «вернулся» в Париж уже в новом качестве. Ведь, по его «информации», сотни парижских манифестантов кричали «Мы хотим Трампа!».

Еще немного и Трамп станет новым лидером французской революции», - говорится в материале.

В Елисейском дворце заявили, что не будут комментировать реплику Дональда Трампа.


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