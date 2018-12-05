Додон нашел оправдание своему очередному сотрудничеству с Плахотнюком ...

Занимающий должность президента Игорь Додон объяснил свою очередную сговорчивость по поводу утверждения инициативы олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка о проведении референдума в день выборов.

По мнению Додона, это объясняется тем, что именно он был первым, кто инициировал требование о сокращении количества депутатов и об отзыве депутатов раньше срока. Кроме того, Додон напомнил, что также он был тем, кто всегда выступал за проведение народных референдумов «как самую эффективную и демократическую форму народного волеизъявления».

Об этом он сообщил изданию Newsmaker, комментируя новость о том, что он промульгировал очередную сомнительную инициативу Демпартии еще 28 ноября.

Додон ничуть не усомнился в истинности своих аргументов, хотя 2 декабря, по поводу той же проблемы он же заявил журналистам, что «решение будет принято позже».

Фактический лидер, постоянно заявляющей о своей «борьбе с олигархами» Партии социалистов, отметил для издания, что за последние шесть лет он трижды «подписывался под идеей провести национальные и/или региональные референдумы (референдум за вступление Молдовы в Таможенный союз, референдум за прямое избрание президента и региональный референдум в Гагаузии)».

Идея уменьшения числа депутатов, по его словам, тоже принадлежит ему, а демократы ее присвоили.

В четверг стало известно, что занимающий должность президента Игорь Додон промульгировал изменения в Кодексе о выборах, позволяющие проведение референдума в день выборов.

Закон вошел в силу еще 30 ноября после того, как его безоговорочно утвердил Додон.

Поправки в Кодекс о выборах содержатся в Законе № 238 от 8 ноября 2018 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты». Эти поправки в Кодекс о выборах не прошли никакого обсуждения в обществе, что является обязательным условием для изменения выборного законодательства.

Теперь, тайно дополненный Кодекс о выборах разрешает проведение республиканского референдума в один день с выборами.

После того, как из Кодекса о выборах был исключен запрет проведения референдумов в день выборов, новая редакция ст. 156 (2) выглядит следующим образом:

«Республиканский референдум не может быть проведен также за 60 дней до и 60 дней после дня проведения парламентских, президентских и всеобщих местных выборов, а лишь если проводится в один день. В тот же день не могут быть проведены два республиканских референдума».

Ранее уже сообщалось, что по инициативе олигарха Владимира Плахотнюка 24 февраля, в день парламентских выборов пройдет референдум о сокращении числа депутатов, а также об отзыве депутатов раньше срока. Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко уже заявил, что вопрос отзыва депутатов противоречит европейской практике и находится за гранью европейского конституционализма.

Новая редакция ст.156(2) Кодекса о выборах:

(2) Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 60 de zile înainte şi cu 60 de zile după ziua desfăşurării alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi locale generale, decît dacă se desfășoară în aceeași zi. În aceeași zi nu pot avea loc două referendumuri republicane.