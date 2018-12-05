Украина приняла закон о расторжении базового Договора с Россией ...

Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

В поддержку внесенной в Раду инициативы президента Украины Петра Порошенко проголосовали 277 народных депутатов.

«Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией учитывая его продолжающееся существенное нарушение со стороны РФ… позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях», – говорится в пояснительной записке.

В то же время, выступивший в парламенте зам.министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что «прекращение Договора не влияет на права и обязанности Российской Федерации и Украины, которые возникли до его прекращения».

Глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко сообщила, что Договор прекращается с 1 апреля, а не разрывается досрочно для того, чтобы у России не было возможности заявить, что она не признает одностороннее прекращение.

Законопроект был внесен в Раду президентом Петром Порошенко 3 декабря после обострения российско-украинских отношений в результате конфликта в районе Керченского пролива.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Тогда, Украина и Россия официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.