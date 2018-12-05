МЕНЮ
Twitter
﻿ 92
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:40  

Движение Antimafie представило свой план бойкота предвыборной кампании

20:02  

«Желтые жилеты» окончательно добились отмены повышения цен на топливо во Франции

16:09  

Украина приняла закон о расторжении базового Договора с Россией

15:57  

Додон нашел оправдание своему очередному сотрудничеству с Плахотнюком

08:11  

Во Франции уличили Трампа в распространении «fake news»

05.12.2018  

Новой целью российских ракет станет пограничная с Молдовой Румыния
все новости

«Желтые жилеты» окончательно добились отмены повышения цен на топливо во Франции

Опубликовано : 06 декабрь 2018 г. 20:02 | Просмотров: 128 | Категория: Мир

Под давлением крупнейших за последние десятилетия массовых протестов, власти Франции полностью отказались от новых топливных налогов в 2019 году.

Как сообщает Radio France International, об этом заявил министр экологии Франсуа де Рюжи в эфире BFM TV. Заявление министра последовало после того, как накануне премьер-министр Эдуар Филипп говорил, что речь идет лишь о полугодовом моратории.

«Несколько минут назад я говорил по телефону с президентом Эмманюэлем Макроном. Он мне сказал: „У людей сложилось впечатление, что это какой-то подвох, что им объявят о временном моратории, а потом все снова вернется“», - рассказал де Рюжи.

Чуть позже в Елисейском дворце подтвердили, что «президент и премьер-министр вместе решили убрать из проекта бюджета на 2019 год повышение налогов на топливо». 

В администрации Макрона добавили, что «опасаются очень большого насилия» в субботу на фоне новых призывов выйти на протестные акции в светоотражающих жилетах. Президент попросил «политические силы, профсоюзы и предпринимателей прямо и ясно призвать к спокойствию», — сообщил официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.

Чтобы снизить протестную активность, правительство объявило еще и о заморозке тарифов на газ и электричество этой зимой. До лета отложили ужесточение мер по техосмотру автомобилей.

Поводом для протестов стали планы французских властей повысить с января 2019 года цены на бензин на 2,9 евроцента за литр, а на дизель — на 6,5 евроцента. Митинги против этого решения начались в середине ноября. Их участники носят желтые светоотражающие жилеты в знак поддержки автомобилистов. Они проводят шествия, блокируют дороги, а некоторые протестующие бьют витрины магазинов и жгут машины. Среди разгромленных участниками протестов объектов оказались музейные помещения Триумфальной арки.

В результате беспорядков четыре человека погибли, а несколько сотен получили ранения.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
«Желтые жилеты» окончательно добились отмены повышения цен на топливо во Франции

«Желтые жилеты» окончательно добились отмены повышения цен на топливо во Франции ...

Просмотров: 121
Украина приняла закон о расторжении базового Договора с Россией

Украина приняла закон о расторжении базового Договора с Россией ...

Просмотров: 212
Во Франции уличили Трампа в распространении «fake news»

Во Франции уличили Трампа в распространении «fake news» ...

Просмотров: 347
Русский царизм будет увековечен в названиях российских аэропортов

Русский царизм будет увековечен в названиях российских аэропортов ...

Просмотров: 746
Власти Франции пошли на уступки протестующим против роста цен на топливо

Власти Франции пошли на уступки протестующим против роста цен на топливо ...

Просмотров: 648
Болгария отменила авиарейсы в Украину из-за военного положения

Болгария отменила авиарейсы в Украину из-за военного положения ...

Просмотров: 408
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 7517
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 30093
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30156
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9112
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона

Просмотров: 92451
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 63386
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 44911
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 19244
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 18630
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Просмотров: 17408
Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании

Просмотров: 15988
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15074
ВЛАСТЬ
Движение Antimafie представило свой план бойкота предвыборной кампании

Движение Antimafie представило свой план бойкота предвыборной кампании

15:57  Додон нашел оправдание своему очередному сотрудничеству с Плахотнюком
05.12.2018  «Политический турист» получил должность в правительстве сразу после вступления в Демпартию
ЛЮДИ
Умер легендарный советский футболист

Умер легендарный советский футболист

25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
19.11.2018  В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

02.12.2018  В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
28.11.2018  Пьяная мать оставила умирать на морозе годовалого ребенка
27.11.2018  Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (33)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker