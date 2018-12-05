«Желтые жилеты» окончательно добились отмены повышения цен на топливо во Франции ...

Под давлением крупнейших за последние десятилетия массовых протестов, власти Франции полностью отказались от новых топливных налогов в 2019 году.

Как сообщает Radio France International, об этом заявил министр экологии Франсуа де Рюжи в эфире BFM TV. Заявление министра последовало после того, как накануне премьер-министр Эдуар Филипп говорил, что речь идет лишь о полугодовом моратории.

«Несколько минут назад я говорил по телефону с президентом Эмманюэлем Макроном. Он мне сказал: „У людей сложилось впечатление, что это какой-то подвох, что им объявят о временном моратории, а потом все снова вернется“», - рассказал де Рюжи.

Чуть позже в Елисейском дворце подтвердили, что «президент и премьер-министр вместе решили убрать из проекта бюджета на 2019 год повышение налогов на топливо».

В администрации Макрона добавили, что «опасаются очень большого насилия» в субботу на фоне новых призывов выйти на протестные акции в светоотражающих жилетах. Президент попросил «политические силы, профсоюзы и предпринимателей прямо и ясно призвать к спокойствию», — сообщил официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.

Чтобы снизить протестную активность, правительство объявило еще и о заморозке тарифов на газ и электричество этой зимой. До лета отложили ужесточение мер по техосмотру автомобилей.

Поводом для протестов стали планы французских властей повысить с января 2019 года цены на бензин на 2,9 евроцента за литр, а на дизель — на 6,5 евроцента. Митинги против этого решения начались в середине ноября. Их участники носят желтые светоотражающие жилеты в знак поддержки автомобилистов. Они проводят шествия, блокируют дороги, а некоторые протестующие бьют витрины магазинов и жгут машины. Среди разгромленных участниками протестов объектов оказались музейные помещения Триумфальной арки.

В результате беспорядков четыре человека погибли, а несколько сотен получили ранения.