Движение Antimafie представило свой план бойкота предвыборной кампании ...

В ходе проведенной в четверг пресс-конференции, Мокану особенно подчеркнул, что его Движение бойкотируют именно кампанию, в силу того, что бойкот самих выборов был возможен лишь в условиях их консолидированного бойкота со стороны всех оппозиционных партий.

В этой связи Движение Antimafie будет участвовать в предвыборной кампании на парламентских выборах от 24 февраля только по партийному списку и не намерена выдвигать кандидатов в одномандатных округах.

«Голосование по пропорциональной системе является истинно демократическим, в то время, как участие в выборах по одномандатным округам, равнозначно игре в казино, где хозяин Владимир Плахотнюк. В одномандатных округах победит только тот кандидат, который связан или выгоден координатору правящей ныне коалиции», - отметил лидер Движения, добавив, что одномандатные округа уже поделены между Додоном и Плахотнюком.

Мокану подчеркнул, что возглавляемое им Движение намерено продвигать лишь кандидатов по своим спискам, назвав выборы по одномандатным округам «казино». «Все желающие сходить в казино Плахотнюка смогут убедиться, что в казино побеждает только тот, кому это казино принадлежит», - заявил Сергей Мокану.

В ходе кампании Движение Antimafie намерено полностью воспользоваться возможностью донести свою программу «Республика Унири» до избирателя, а также, чтобы получить минимальное финансирование из бюджета, предусмотренное для политических партий. «Таким образом мы сможем дойти до избирателей, обличив мафию из Республики Молдова», - сообщил лидер Движения Antimafie.

В то же время, Движение не теряет надежды на то, что до официального начала предвыборной кампании, оппозиционные партии решат поддержать ранее озвученное Движением предложение обсудить вариант бойкота выборов, который мог бы пробудить широкий общественный интерес.