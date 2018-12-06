Власти Румынии пролоббировали интересы режима Плахотнюка в Евросоюзе ...

Об этом сообщает Радио «Свободная Европа» со ссылкой на свои источники.

Выводы, которые должны быть единогласно одобрены Советом по иностранным делам, должны были быть приняты Советом министров иностранных дел ЕС без дальнейшего обсуждения на встрече в Брюсселе 10 декабря.

Согласно анонимным дипломатическим источникам, Румыния, при поддержке Венгрии, выступила против проекта текста, который будет проголосован на заседании 10 декабря. Согласно тем же источникам, Румыния якобы приняла это решение ранее на этой неделе, когда дипломаты ЕС встретились, чтобы обсудить этот документ.

В цитируемых источниках говорится, что Бухарест выразил «очень четкую» негативную позицию по этому тексту и что на заседании, которое состоится 10 декабря, не будет попытки внести этот вопрос в повестку дня.

В проекте текста говорилось, что «приверженность демократическим принципам, верховенству закона и уважению прав человека лежит в основе Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой. Однако события в Республике Молдова, в том числе непризнание выборов мэра Кишинева, вызвали серьезную обеспокоенность в отношении выполнения нашей страной взятых обязательств».

В этом же документе Евросоюз выразил ожидание, что запланированные на февраль парламентские выборы в Молдове будут проведены в соответствии с международными стандартами, с соблюдением демократических принципов и обеспечением надежного, прозрачного и всеобъемлющего процесса.

Кроме того, в отвергнутом по инициативе Румынии тексте выражалась озабоченность по поводу «увеличения числа зарегистрированных случаев, связанных с давлением и запугиванием» в Молдове и призыв к молдавским властям обеспечить всем кандидатам равный доступ к СМИ и равные возможности для участия в выборах.

Выводы должны были быть приняты после того, как Европейская комиссия решила сократить финансовую помощь для Молдовы на фоне озабоченности по поводу верховенства закона и нарушения демократических норм.

Ранее уже сообщалось, что в Румынии у власти находится партнер возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии - Социал-демократическая партия Румынии, с которой у молдавской Демпартии есть заключеное соглашение о партнерстве.