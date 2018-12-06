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Филиал французского банка признан виновным в давлении на кандидата от оппозиции

Опубликовано : 07 декабрь 2018 г. 21:05 | Просмотров: 466 | Категория: Власть

Кишиневский суд признал необоснованным отказ местного филиала Groupe Societe Generale в открытии избирательного счета оппозиционному кандидату в мэры Кишинева от политической партии «Наш дом - Молдова» Александру Рошко.

Судебное решение было вынесено спустя 7 месяцев после местных выборов, в ходе которых нарушения со стороны банка было отмечено в отчете наблюдателей.

О принятом судебном решении сообщил в соцсетях кандидат на должность мэра Кишинева от партии «Наш дом - Молдова» Александр Рошко, отметив, что «лучше поздно, чем никогда».

«В ходе весенней предвыборной кампании 2018 года банком Mobiasbanca было отказано кандидату от партии «Наш дом - Молдова» Александру Рошко в открытии избирательного счёта, вследствие чего проведение полноценной избирательной кампании стало невозможным.  Дискриминационность отказа была подтверждена и Советом по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства в соответствующем решении Совета.

Причиной отказа Mobiasbanca называет «исключение открытия избирательного счёта из списка услуг, предоставляемых банком», хотя решение об этом принято через три недели после того, как кандидатом был подан и самое главное банком ПРИНЯТ весь пакет документов для открытия избирательного счёта», - написал Рошко, добавив, что «суд сектора Ботаника вынес решение о том, что отказ Mobiasbanca открыть избирательный счёт был незаконным и необоснованным».

Согласно сообщению на официальном сайте банка, «основным акционером Mobiasbancă является Societe Generale, одна из крупнейших банковских групп в еврозоне, услугами которой пользуются 32 миллионов клиентов по всему миру».


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