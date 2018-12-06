В России заблокирован сайт Навального для голосования против пропутинской «Единой России» ...

По задумке оппозиционера, благодаря этому сайту партия "Единая Россия" должна была лишиться части голосов на выборах, в том числе на выборах депутатов Мосгордумы и губернатора Петербурга в 2019 году.

Как сообщает Би-би-си, ведомство добавило сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, рассказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Решение было вынесено еще 4 декабря, однако масштабные блокировки начались в пятницу.

Ампелонский сообщил, что в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан, которые якобы обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте 2019.vote.

В сентябре 2019 года в нескольких регионах России пройдут выборы губернаторов и местных депутатов. Состоятся также дополнительные выборы депутатов Госдумы.

В Москве пройдут выборы в Мосгордуму, в Петербурге - губернатора (занимавший много лет этот пост Георгий Полтавченко осенью ушел в отставку).

По словам Навального, "партия власти" обычно набирает 30-35% голосов, а остальные распределяются между другими партиями.

В рамках проекта "Умное голосование", запущенного 28 ноября, противникам "Единой России" предлагается голосовать за любого другого кандидата, у которого больше шансов на победу.

Для участия в проекте пользователю нужно будет указать свой адрес (только дом), и команда Навального рассчитает для него "оптимального" кандидата.