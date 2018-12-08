Канду объявил о досрочных выборах президента Молдовы ...

(ВИДЕО) Правящая в Молдове Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка планирует провести досрочные выборы президента в марте 2019 года.

Об этом заявил председатель парламента, вице-председатель Демпартии Андриан Канду в эфире американского телеканала FoxNews.

«У нас в феврале пройдут парламентские выборы, а затем, в марте, президентские», - заявил Канду. Говоря о ситуации в Молдове, он настаивал на угрозе, которую видят молдавские власти со стороны России.

Примечательно, что в Молдове никто не знает о планах по проведению досрочных выборов президента.

Последние выборы, в ходе которых должность президента на четырехлетнй срок занял контролируемый российскими властями Игорь Додон, прошли 13 ноября 2016 года.

Парламентские выборы намечены в Молдове на 24 февраля 2019 года