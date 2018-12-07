Экс-президент Армении вновь арестован ...

Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован по обвинению в свержении конституционного строя.

Как сообщает ереванское бюро Радио «Свобода», Кочарян был арестован после того, как в пятницу Апелляционный уголовный суд постановил оставить в силе решение суда первой инстанции от 27 июля суд об аресте на два месяца.

Один из адвокатов Кочаряна Айк Алумян заявил, что они будут обжаловать решение Апелляционного суда во всех возможных инстанциях и всеми возможными способами.

«Это решение явилось беспрецедентным в плане нарушений в правовой сфере... Естественно, оно было принято под давлением. Это ясно всем», - заявил Алумян.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя группой лиц по делу о событиях 1 марта 2008 года.

27 июля суд общей юрисдикции Еревана избрал в отношении Кочаряна в качестве меры пресечения двухмесячный арест. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и освободил Кочаряна, приняв за основу право на неприкосновенность, данное президенту по Конституции.

Жалобы на решение Апелляционного суда в Кассационный суд подали как адвокаты Роберта Кочаряна, так и генпрокурор Артак Давтян.