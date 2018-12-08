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Филип не видит «ничего плохого» в создании подкупленного парламентского большинства

Опубликовано : 08 декабрь 2018 г. 10:06 | Просмотров: 561 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Премьер-министр, вице-председатель возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии Павел Филип не видит ничего предосудительного в том, что его партия руководит страной, не имея соответствующего мандата на выборах.

Об этом Филип заявил в эфире телеканала RTR-Moldova.

«Что в этом плохого? Партия сумела собрать парламентское большинство, и я считаю, что это хорошо», - ответил Филип на реплику ведущего о том, что Демпартия набрала на прошедших выборах всего 19 мандатов из 101-го.

Ранее уже сообщалось, что принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартия создала вокруг себя большинство депутатов путем подкупа и шантажа. О присоединении к ней внезапно заявили десятки депутатов, перебежавших из фракций Партии коммунистов, Либеральной партии, ЛДПМ и Партии социалистов. В качестве «довеска» к так называемой правящей коалиции выступает возглавляемая Юрием Лянкэ «Европейская народная партия Молдовы».

Ныне, все решения правительства предварительно утверждаются под руководством олигарха Владимира Плахотнюка с участием руководства партии, министров и депутатов, на еженедельном заседании в Демпартии, за день до заседания кабинета министров.




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