Плахотнюк готов убивать для сохранения своей власти - Нэстасе ...

Об этом Нэстасе заявил в эфире телеканала N4, отметив, что Плахотнюк в состоянии «убивать людей» только для того, чтобы сохраниться у власти и не оказаться в тюрьме.

«В желании остаться на свободе, у власти, Плахотнюк готов убивать людей. Даже не сомневайтесь в этом», - подчеркнул Нэстасе.

Андрей Нэстасе сделал это заявление в контексте недавнего заявления его коллеги Майи Санду о том, что недавно, передвигаясь на машине, она обнаружила открученные болты на колесе этого автомобиля, что могло стать причиной серьезного ДТП.

В этой связи Нэстасе сообщил. Что подобное произошло и в отношении члена его партии Константина Боештяну.

«С моей точки зрения, эти методы являются частью арсенала Плахотнюка и этой власти», - отметил лидер оппозиционной партии Платформа DA Андрей Нэстасе.

Демпартия пока ни как не отреагировала на обвинения в намерении физического устранения своих противников.