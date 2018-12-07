Плахотнюк готов убивать для сохранения своей власти - Нэстасе
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(ВИДЕО) Лидер оппозиционной партии Платформа DA Андрей Нэстасе обвинил олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка в намерении физического устранения неугодных.
Об этом Нэстасе заявил в эфире телеканала N4, отметив, что Плахотнюк в состоянии «убивать людей» только для того, чтобы сохраниться у власти и не оказаться в тюрьме.
«В желании остаться на свободе, у власти, Плахотнюк готов убивать людей. Даже не сомневайтесь в этом», - подчеркнул Нэстасе.
Андрей Нэстасе сделал это заявление в контексте недавнего заявления его коллеги Майи Санду о том, что недавно, передвигаясь на машине, она обнаружила открученные болты на колесе этого автомобиля, что могло стать причиной серьезного ДТП.
В этой связи Нэстасе сообщил. Что подобное произошло и в отношении члена его партии Константина Боештяну.
«С моей точки зрения, эти методы являются частью арсенала Плахотнюка и этой власти», - отметил лидер оппозиционной партии Платформа DA Андрей Нэстасе.
Демпартия пока ни как не отреагировала на обвинения в намерении физического устранения своих противников.
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