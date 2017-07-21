В Польше пытались сорвать концерт Ансамбля Российской армии ...

(ВИДЕО) В пятницу, двое польских активистов прервали концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, который проходил в польском городе Быдгощ.

Как сообщает польское издание OKO.press, активисты выбежали на сцену с транспарантами «Кремлевский рашизм - вон за Дон», «Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу» и кричали «Лапы прочь от Украины».

Активисты были выведены со сцены охраной после чего концерт был продолжен.