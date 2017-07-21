Умерла старейшая российская правозащитница ...

Старейшая российская правозащитница, член совета при президенте России по правам человека Людмила Алексеева скончалась на 92 году жизни.

О смерти Алексеевой сообщила пресс-служба Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

Правозащитной деятельностью Алексеева занялась в 1966 году, участвуя в акции протеста против ареста и осуждения в СССР писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры.

В 1974 году советские власти объявили Алексеевой предостережение за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений". В 1976 году Алексеева стала одним из соучредителей Московской Хельсинкской группы, созданной после подписания при участии СССР в Хельсиники соглашений, закреплявших обязательства стран по соблюдению прав человека.

В 1977 году из-за угрозы ареста она была вынуждена покинуть Советский Союз и переехать в США, где, в частности, работала на радио «Свобода» и «Голос Америки».

В Россию Алексеева вернулась в 1993 году, спустя три года возглавила восстановленную старейшую правозащитную организацию - Московскую Хельсинкскую группу. В 2002 году была включена в состав комиссии по правам человека при президенте России (в 2004 году преобразована в совет по правам человека).

В 2012 году Алексеева вышла из состава СПЧ и вернулась в него за несколько дней до своей смерти - в начале декабря.

Алексеева, несмотря на свой возраст, неоднократно участвовала в акциях протеста. В декабре 2009 года в ходе акции в рамках «Стратегии-31», в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний, 82-летнюю Алексееву задержали бойцы ОМОНа.

За правозащитную деятельность Людмила Алексеева была удостоена французского ордена Почетного легиона, премии имени Андрея Сахарова, командорским крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" и других наград.