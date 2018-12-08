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Власти Франции ответили «желтым жилетам» беспрецедентной волной арестов

Опубликовано : 09 декабрь 2018 г. 16:20 | Просмотров: 584 | Категория: Мир

МВД Франции объявило, что в результате антиправительственных протестов «желтых жилетов» полицией были задержаны 1723 человека. В ближайшие дни ожидается обращение президента Франции к нации.

Из них 1220 человек были отправлены под стражу, «для предотвращения совершения новых правонарушений». Всего в демонстрациях по всей стране приняли участие 125 тысяч человек, 10 тысяч из которых протестовали в Париже. В ходе протестов пострадали 264 человека, в том числе 39 правоохранителей.

Об этом МВД Франции сообщило в соцсетях.

Количество мобилизованных полицейских было почти сопоставимо с количеством протестующих - 120 тысяч полицейских.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, среди задержанных есть представители как ультралевых, так и ультраправых политических движений, призывавших к насилию.

Пресс-секретарь правительства Бенджамен Гриво, цитируемый Radio France Internationale, заявил, что в условиях кризиса «желтых жилетов» решения должны быть приняты «почти индивидуальные», отметив, что причины недовольства очень различны по своей природе в разных регионах страны.  Он признал также, что «мы явно недооценили необходимость наших сограждан высказаться, выразить свои трудности и быть вовлеченными в выработку решений».

Представитель правительства объявил также, что Эмманюэль Макрон выступит перед гражданами страны «в начале недели», и выразил уверенность, что президент «найдет путь к сердцу французов».

В ходе антиправительственных демонстраций 8 декабря в Париже произошли столкновения с полицией. Протестующие требовали отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. В ходе протестов, ряд демонстрантов бросали в полицейских петарды и другие предметы. В ответ, правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Демонстранты поджигали баррикады и автомобили, а также попытались совершить поджог одного из дорогих магазинов в центре Парижа.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила о «невосполнимом ущербе» городу. По ее словам, сотни магазинов и публичных мест не открылись в столице в день протестов, во многих районах наблюдается деградация, остановилась экономическая и культурная жизнь.

Заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар уже сообщил, что «материальные убытки в течение 8 декабря значительно превышают объем ущерба, нанесенного неделю назад». Огромные убытки понесли и магазины, закрытые в период оживленной предновогодней торговли.

Столкновения манифестантов с полицией произошли также в Марселе, Тулузе, Бордо и некоторых других городах.

Министр экономики Бруно Ле Мэре расценил последствия беспорядков, как «катастрофу для экономики». «Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики», - заявил журналистам Бруно Ле Мэр.

Протесты «желтых жилетов» во Франции длятся с середины ноября. Поводом для протестов стали планы французских властей повысить с января 2019 года цены на бензин на 2,9 евроцента за литр, а на дизельное топливо - на 6,5 евроцента. Участники митингов носят желтые светоотражающие жилеты в знак поддержки автомобилистов. Они проводят шествия, блокируют дороги, а некоторые протестующие бьют витрины магазинов и жгут машины. Среди разгромленных участниками протестов объектов оказались музейные помещения Триумфальной арки.


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