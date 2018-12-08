Премьер-министр признал заслуженным подкуп избирателей со стороны правящей партии Плахотнюка ...

Об этом заявил премьер-министр, вице-председатель возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии, Павел Филип в эфире телеканала RTR-Moldova, отвечая на реплику ведущего о повышении выплат снижении налогов в предвыборный период

«А я и не отрицал. Конечно, и Демпартия хочет собрать определенные дивиденды. Но это то, что мы отработали, и мы получили это право», - заявил Филип, аргументируя «законность» подкупа избирателей со стороны правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что лидер правящей партии, олигарх Владимир Плахотнюк пообещал повысить пенсии и зарплаты для госслужащих. Сразу после заявления Плахотнюка, это обещание было утверждено в качестве решения правительства и парламента.

Очередные парламентские выборы в Молдове объявлены на 24 февраля 2019 года.