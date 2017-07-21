Партия Никола Пашиняна выиграла большинство мандатов в будущем парламенте Армении ...

На прошедших в Армении парламентских выборах блок Пашняна набрал 70,43% . Бывшая правящая Республиканская партия получила всего 4,7% голосов и не прошла в парламент, хотя всего год назад она имела 50% голосов.

Как сообщает Deutsche Welle, досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 9 декабря. В них приняли участие 48,63 процента избирателей (1 260 840 избирателей из 2 592 481 с правом голоса). Это рекордно низкая явка, однако поскольку в Армении на парламентских выборах не установлен минимальный порог, Центризбирком признал голосование состоявшимся.

После обработки бюллетеней со 100 процентов избирательных участков в новый парламент проходят три политические силы. С большим отрывом лидирует блок "Мой шаг", возглавляемый нынешним премьер-министром страны Николом Пашиняном (70,43 процента голосов). На втором месте партия "Процветающая Армения" (8,27%), на третьем - "Просвещенная Армения" (6,37%). Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия (4,7%) и другие участники выборов не преодолевают проходной барьер в пять процентов.

В выборах принимали участие 11 политических сил: два блока – "Мой шаг" и "Мы", и 9 партий – "Процветающая Армения", Республиканская партия, АРФ "Дашнакцутюн", "Просвещенная Армения", "Решение гражданина", "Национальный прогресс", "Оринац еркир" ("Страна законности"), "Христианско-народное возрождение" и "Сасна црер".

Выборы в парламент состоялись по инициативе нового правительства, сформированного премьер-министром Николом Пашиняном после апрельских массовых акций протеста против премьерства Сержа Саргсяна, фактически пошедшего на третий срок правления.