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В России впервые главой военной разведки стал моряк
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В России впервые главой военной разведки стал моряк

Опубликовано : 10 декабрь 2018 г. 11:24 | Просмотров: 294 | Категория: Мир

Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России впервые в современной истории назначен моряк - вице-адмирал Игорь Костюков.

Об этом в понедельник сообщило агентство ТАСС со ссылкой  источник в военном ведомстве.

«Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ», - сказал собеседник агентства.

Костюков сменил на этой должности Игоря Коробова, умершего 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Собеседник агентства добавил, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу уже вручил личный штандарт новому начальнику ГРУ. 

По данным открытых источников, Костюков родился 21 февраля 1961 года. Получил сначала военно-морское образование, затем окончил Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Главном разведывательном управлении. Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмиралу присвоено звание Героя России.

Костюков включен в санкционный список США за вмешательство в американские выборы 2016 года.


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