Прокремлевский президент Додон в пятый раз отстранен от должности ...

Конституционный суд в пятый раз отстранил известного своей прокремлевской позицией занимающего должность президента Игоря Додона на время подписания ряда законов.

Уже ставшее привычным для Додона унизительное отстранение продлится несколько минут, пока и.о. президента, спикер парламента Андриан Канду подпишет законы, которые Додон отказывался промульгировать.

Речь идет о новом Кодексе о телерадиовещании, законе о продаже территории бывшего Республиканского стадиона посольству США, переименовании праздника 9 мая в День Европы, а также закона, создающего Генеральный инспекторат карабинеров.

Это уже не первое «временное отстранение» Игоря Додона для решения оперативных задач возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Впервые, Додон подвергся этой унизительной процедуре 24 октября 2017 года, на время приведения к присяге нового министра обороны.

Потом, это произошло 2 и 5 января этого года, когда властям надо было привести к присяге семерых министров, а также промульгировать изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании.

Затем, это же повторилось и 24 сентября 2018 года, когда надо было привести к присяге очередных министров в кабинете Павла Филипа.